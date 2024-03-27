مقتل 13 مدنيا في قصف للجيش في شمال مالي



أكدت منظمة العفو الدولية مقتل 13 مدنيا على الأقل، بينهم سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما، في قصف بالطيران المسيّر شنه الجيش المالي في أماسراكاد بشمال البلاد في 17 آذار.



ومن بين الضحايا ستة إخوة وأخوات وأمهم، بحسب المنظمة غير الحكومية التي نقلت شهادات ناجين.



وقال الجيش إن الهدف من الغارتين الليليتين كان "تحييد إرهابيين"، وفق ما نقلت عنه منظمة العفو الدولية التي اعتبرت أن "هذا التأكيد يدحضه الناجون السبعة والشهود" الذين أجرت مقابلات معهم.



وبحسب الشهادات، أصابت ضربة أولى سيارة تويوتا، وأصابت الضربة الثانية ملجأ احتمى فيه سكان، في أماسراكاد على بعد 160 كيلومترا شمال غاو.