وارسو تقيل القائد البولندي ليوروكوربس من مهامه بعد تحقيق حول مكافحة التجسس

أعلنت وزارة الدفاع البولندية أنها استدعت وأقالت "بمفعول فوري" القائد البولندي للفيلق الاوروبي (يوروكوربس) عقب تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس العسكري.



وفتحت أجهزة الاستخبارات تحقيقا حول وصول الجنرال ياروسلاف غرومادزينسكي إلى معلومات سرية بعد "معلومات جديدة عن الضابط" بحسب بيان لوزارة الدفاع.



وقالت الوزارة: "نتيجة لذلك اتخذ قرار إقالة الجنرال غرومادزينسكي كقائد ليوروكوربس واستدعائه على الفور إلى بلاده" على أن يتم تعيين ضابط آخر "لضمان استمرارية" المهمة في المنصب الذي كان يشغله الجنرال حتى الآن، و"بمفعول فوري".



ولم تقدم الوزارة البولندية تفاصيل بشأن المعلومات الجديدة عن الجنرال ولا عن التحقيق الجاري.