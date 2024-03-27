المعارض فاي يحصد 54,28% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في السنغال

فاز المعارض باسيرو ديوماي فاي بانتخابات الرئاسة السنغالية بفارق مريح، مع حصوله على 54,28 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، وفقا للنتائج الرسمية الأولية التي أعلنت الأربعاء.



وتقدم فاي بفارق كبير على مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با الذي حصل على 35,79 في المئة. ولا يزال يتعين أن تصادق أعلى هيئة دستورية في السنغال على فوز فاي الذي أفرج عنه من السجن قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، وهو ما قد يحدث في غضون أيام قليلة.