ارتفاع حصيلة هجوم موسكو إلى 143 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الهجوم في ضواحي موسكو الأسبوع الماضي إلى 143 قتيلا، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية الأربعاء.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إن 80 مصابا، بينهم ستة أطفال، ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى حتى منتصف نهار الأربعاء.



كذلك، أفاد مصدر طبي وكالة تاس صباح الأربعاء بأن 205 أشخاص تلقوا رعاية خارجية لا تتطلب دخول المستشفى.



وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا صرحت للصحافة الثلاثاء بأن الكثير من الأشخاص الذين كانوا في حالة صدمة لم يلجأوا على الفور إلى المستشفيات بعد الهجوم، وذلك ما يبرر الارتفاع المفاجئ في عدد المصابين.



والجمعة، فتح مسلحون النار في قاعة "كروكورس سيتي هول" للحفلات الموسيقية قرب موسكو، قبل إضرام النار فيها. وتم منذ ذلك الحين إلقاء القبض على أربعة مهاجمين مفترضين، إلى جانب عدد من المشتبه بهم المتهمين بمساعدتهم.



وهذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح في روسيا منذ عشرين عاما.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات الروسية تصر على ربطه بأوكرانيا وحلفائها الغربيين، من دون تقديم أدلة على ذلك. وقد رفضت كييف هذه الاتهامات بشكل قاطع.



والاثنين، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى، بعد ثلاثة أيام من الهجوم وتبني تنظيم الدولة الإسلامية، بأن المهاجمين المفترضين "إسلاميون متطرفون"، فيما واصل توجيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا. وأكد أنهم كانوا يعتزمون الفرار "إلى أوكرانيا".