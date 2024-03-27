13 قتيلا على الاقل في انهيار منجم للذهب في ليبيريا

لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم وفقد آخرون في انهيار منجم للذهب مساء الاثنين في وسط ليبيريا، حسبما أفاد مسؤول في الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث في البلاد فرانس برس الأربعاء.



وعلق نحو 25 عاملا في حفرة عندما انهار المنجم. وقال أرشيفيغو دو المتحدث باسم الوكالة الوطنية إنه تم العثور على 13 جثة وأربعة ناجين.



وأشار الى أن الناجين تلقوا العلاج، فيما عمليات البحث ما زالت جارية للعثور على الضحايا الآخرين.