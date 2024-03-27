موجة حرائق بغابات المكسيك تودي بحياة 4 أشخاص

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين اليوم، أن موجة حرائق بغابات في المكسيك أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل.



وكشف الرئيس أن الوفيات المسجلة كانت جميعها في ولاية مكسيكو المحيطة بالعاصمة والأكثر كثافة سكانية في البلاد.



ويوجد حاليا نحو 116 حريقا نشطا في غابات بجميع أنحاء المكسيك.



وتشير بيانات رسمية إلى أن الحرائق تعود لأسباب منها إشعالها عمدا فضلا عن الأنشطة الزراعية.