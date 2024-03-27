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o
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إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن رفح
أخبار دولية
2024-03-27 | 17:35
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إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن رفح
كشف مسؤول أميركي أن إسرائيل طلبت من البيت الأبيض تحديد موعد آخر لاجتماع رفيع المستوى من أجل مناقشة خططها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك بعد إلغاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحادثات المزمعة فجأة.
ويشير الطلب الإسرائيلي إلى محاولة واضحة لتهدئة التوتر بين الحليفين.
وألغى نتنياهو زيارة مقررة لوفد إسرائيلي رفيع المستوى لواشنطن بعد أن امتنعت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، فيما يشير إلى تدهور جديد في علاقته مع بالرئيس الأميركي جو بايدن خلال الحرب الدائرة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم: "اتفقنا مع مكتب رئيس الوزراء على تحديد موعد آخر للاجتماع المخصص" لرفح.
وأضافت: "لذلك نحن نعمل معهم الآن لتحديد موعد مناسب".
وأكد مسؤول إسرائيلي في واشنطن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه يجري الترتيب لاجتماع جديد، قائلا إن نتنياهو يدرس إرسال وفد إسرائيل الأسبوع المقبل.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو.
أخبار دولية
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