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عقوبات أميركية على كوريا الشمالية تطال أفرادا وشركات في روسيا والصين والإمارات

أخبار دولية
2024-03-27 | 18:19
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عقوبات أميركية على كوريا الشمالية تطال أفرادا وشركات في روسيا والصين والإمارات
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عقوبات أميركية على كوريا الشمالية تطال أفرادا وشركات في روسيا والصين والإمارات

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، فرض عقوبات على ستة أفراد وكيانين في روسيا والصين والإمارات متهمة إياهم بتحويل أموال إلى برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، بأن الإجراء اتخذ بالتنسيق مع كوريا الجنوبية.

وأشارت الى أن الأفراد الستة هم يو بو أونغ، وري تونغ هيوك، وهان تشول مان، وأو إن تشون، وجونغ سونغ هو، وجون يون جون.

والكيانان اللذان طالتهما العقوبات هما شركة أليس ومقرها فلاديفوستوك في روسيا، وشركة بايونير بنكونت ستار العقارية ومقرها الإمارات.

وأعلن البيان أن الشركتين تابعتان لشركة تشينيونغ إنفورميشن تكنولوجي كوربوريشن، وهي كيان مرتبط بالقوات المسلحة لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة إن تشينيونغ التي فرضت عليها عقوبات أميركية في أيار 2023، تستخدم شبكة من الشركات والممثلين لإدارة وفود من المتخصصين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا ولاوس.

وجاء هذا الإعلان بعد تدشين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة استهدفت منع كوريا الشمالية من شراء نفط بشكل غير مشروع بعد أن ألقى الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بظلال شك على مستقبل العقوبات الدولية على بيونغيانغ.

وعجزت سنوات من العقوبات الدولية التي قادتها الولايات المتحدة عن وقف برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ويعتقد كثيرون من مراقبي كوريا الشمالية وخبراء العقوبات أن نظام الأمم المتحدة يحتضر، إن لم يكن قد مات بالفعل.

أخبار دولية

عقوبات أميركية

كوريا الشمالية

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