ماكرون: الاتفاق التجاريّ بين أوروبا وميركوسور سيئ جدًا وينبغي استبداله

اعتبر الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، في اليوم الثاني من زيارته إلى البرازيل، أنّ الاتّفاق التجاريّ، الذي بدأ التفاوض عليه قبل ربع قرن، بين الاتّحاد الأوروبيّ والدول الأميركية اللاتينية الخمس المنضوية في تكتّل "ميركوسور" هو "تّفاق سيئ للغاية.



وقال ماكرون خلال منتدى اقتصاديّ، في ساو باولو، إنّ ليس هناك أيّ شيء يأخذ في الاعتبار موضوع التنوّع البيولوجيّ والمُناخ.



ودعا إلى إبرام اتفاق جديد يأخذ في الاعتبار القضايا البيئية المهمّة للاتّحاد الأوروبيّ ولميركوسور على حدّ سواء.



وميركوسور تكتّل يضمّ خمس دول في أميركا اللاتينة هي: البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وبوليفيا.



ودعا ماكرون إلى طيّ صفحة الاتفاق البالية، التي تعود إلى 20 عامًا.