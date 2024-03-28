الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الاستخبارات الروسية بحث في بيونغ يانغ التعاون الأمنيّ

أخبار دولية
2024-03-28 | 00:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الاستخبارات الروسية بحث في بيونغ يانغ التعاون الأمنيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس الاستخبارات الروسية بحث في بيونغ يانغ التعاون الأمنيّ

بحث رئيس الاستخبارات الروسية، خلال زيارة إلى كوريا الشمالية، التعاون الأمنيّ الثنائيّ، وفق ما أعلنت بيونغ يانغ. 

ويأتي ذلك، بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة، لدعم الكرملين، في حربه ضد أوكرانيا.
     
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الإثنين إلى الأربعاء وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوريّ الشماليّ ري تشانغ داي.
     
وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية. 
     
وأوضحت أنّ الطرفين توصّلا إلى توافق كامل في شأن القضايا العالقة، خلال الاجتماعين، اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الاستخبارات

الروسية

بيونغ

التعاون

الأمنيّ

LBCI التالي
الجيش الأميركيّ: دمّرنا أربع طائرات مسيّرة حوثية فوق البحر الأحمر
ماكرون: الاتفاق التجاريّ بين أوروبا وميركوسور سيئ جدًا وينبغي استبداله
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-26

الرئيس التنفيذي لأرامكو من بكين: التعاون مع الصين في التطوير عالي الجودة يحتل مكانة رائدة في استراتيجية أرامكو العالمية

LBCI
أخبار دولية
2024-03-22

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم على واردات الحبوب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
2024-03-21

الاستخبارات الروسية تعتقل أشخاصًا بتهمة التخطيط لهجمات ارهابية

LBCI
صحف اليوم
2024-03-14

رئيس الاستخبارات الفرنسية في بيروت: الجنوب والإرهاب والهجرة (الأخبار)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:40

جرحى في إطلاق النار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا

LBCI
أخبار دولية
04:00

روسيا: المياه تغمر منجم بايونير للذهب حيث علق العديد من العمّال

LBCI
أخبار دولية
02:44

أوكرانيا تعلن إسقاط مسيّرات أطلقتها روسيا

LBCI
أخبار دولية
02:06

قتلى في إعصار في مدغشقر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:48

الأونروا توقف أحد موظفيها في لبنان عن العمل

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-27

بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

LBCI
أخبار دولية
10:23

قتيلة و10 جرحى في هجمات روسية على أوكرانيا

LBCI
منوعات
11:06

حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يوم المسرح العالمي... تحية لروح ريمون جبارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

هل سيبقى رادولوفيتش مدربا لمنتخب لبنان بعد الخسارة القاسية أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

خبر مش حلو لعشاق الشوكولا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

نتنياهو وقنبلة "الحريديم" الموقوتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

إسرائيل تعتدي على مركز إسعاف في الهبارية والبلدة تودع سبعة شهداء دفعة واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

أموال العراق لا مستند قانوني لتحويلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الإنترنت في لبنان اليوم… يرجى المحاولة لاحقًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:20

إليكم تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر آذار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بديل لإخراج القيد الفردي…

LBCI
أخبار لبنان
10:40

هيئة ادارة السير تعلن استقبال المواطنين في هذه الايام...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
منوعات
11:06

حادث سير مروّع يودي بحياة شابين مراهقين في بريطانيا... ماذا حصل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حزب الله يرد على إستهداف الهبارية بقصف كريات شمونة... ونتنياهو يتراجع

LBCI
منوعات
10:11

في بريطانيا... رجل يُطارد امرأة بعد رفضها مواعدته وهذا ما فعله!

LBCI
أخبار لبنان
08:46

مجزرة بلدة الهبارية... ماذا في تفاصيلها؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More