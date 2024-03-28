رئيس الاستخبارات الروسية بحث في بيونغ يانغ التعاون الأمنيّ

بحث رئيس الاستخبارات الروسية، خلال زيارة إلى كوريا الشمالية، التعاون الأمنيّ الثنائيّ، وفق ما أعلنت بيونغ يانغ.



ويأتي ذلك، بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة، لدعم الكرملين، في حربه ضد أوكرانيا.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الإثنين إلى الأربعاء وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوريّ الشماليّ ري تشانغ داي.



وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية.



وأوضحت أنّ الطرفين توصّلا إلى توافق كامل في شأن القضايا العالقة، خلال الاجتماعين، اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة.