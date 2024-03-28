الجيش الأميركيّ: دمّرنا أربع طائرات مسيّرة حوثية فوق البحر الأحمر

دمّر الجيش الأميركي أربع طائرات مسيّرة أطلقها من اليمن المتمرّدون الحوثيون، في اتّجاه سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر وذلك وفق ما أعلن.



وشدّدت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصة إكس على أنّ قوّاتها تمكّنت من تحديد أربع طائرات من دون طيّار وتدميرها وهي بعيدة المدى، أطلقها من اليمن "الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران".



وأوضح البيان أنّ إسقاط الطائرات المسيرة تمّ قرابة الساعة الثانية من فجر الأربعاء (الثلاثاء 23,30 ت غ).



وأشارت سنتكوم إلى أنّ هذه الطائرات المسيّرة كانت تستهدف سفينة حربية أميركية.



وقالت إنّ هذه السفينة أسقطت هذه المسيّرات دفاعًا عن النفس، ضمن مِنطقة البحر الأحمر.



وأكّد البيان أنّه "لم يُبلّغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار، من جراء تدمير هذه المسيّرات.