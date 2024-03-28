سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية بدأوا إضرابًا

بدأ سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية إضرابًا، بعد فشل أحدث جهود للتفاوض على زيادة الأجور، ممّا عرقل التنقل في سول.



ومع توقع حدوث اضطرابات، خلال ساعات الذروة، قالت حكومة مدينة سول إنّ مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات.



وستوفر مناطق المدينة وعددها 25 ما يصل إلى 480 حافلة، لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.



وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أنّ المفاوضات بين نقابة عمال الحافلات في سول، التي تمثل سائقين يخدمون 97 في المئة من عمليات الحافلات والشركات فشلت، بعد رفض طلب النقابة بزيادة الأجور في الساعة 12.7 في المئة.



إذ رأته الشركات مبالغًا فيه.