قتلى وجرحى في حادث حافلة في ألمانيا

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح، في خروج حافلة للنقل المشترك عن الطريق السريع، قرب مدينة لايبزيغ، في شرق ألمانيا، حسب ما أعلنت الشرطة.



ووقع الحادث قرابة الساعة 9,45 (08,45 ت غ) بعد أقلّ من ساعتين من مغادرة الحافلة برلين متّجهة إلى زيوريخ، في سويسرا.



وأوضحت الشرطة، في بيان، أنّ الحافلة كان على متنها 54 شخصًا، بينهم سائقان.