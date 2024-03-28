تحذير أمميّ من ازدياد أعداد المصابين بالكوليرا في الصومال

حذّرت الأمم المتّحدة من أنّ عدد المصابين بالكوليرا والإسهال السائل الحادّ، في الصومال، منذ بداية العام، بلغ حوالى 4400 مصاب، في ازدياد كبير مقارنة بالسنوات السابقة.



وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك، إنّ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) يشعر بالقلق إزاء انتشار الكوليرا والإسهال السائل الحادّ، في البلاد.



وأضاف: "منذ مطلع العام سُجّلت ما يقرب من 4400 إصابة و54 حالة وفاة في نصف مناطق الصومال تقريبًا."



وأشار إلى أنّ أكثر من 60% من المتوفّين هم أطفال دون سن الخامسة.



وأوضح دوجاريك أنّه وفقًا لمنظمة الصحّة العالمية، إنّ هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط السنوات الثلاث السابقة.