قتلى في إعصار في مدغشقر

قُتل ستة أشخاص وتضرّر أكثر من 2600 آخرين من جرّاء الإعصار غاماني، الذي ضرب الطرف الشماليّ لمدغشقر، حسب ما أعلن المكتب الوطنيّ لإدارة المخاطر والكوارث.



وأوضح المكتب، في بيان، أنّ الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرّر من جرائها أكثر من ألف شخص آخرين.



وحذّر المكتب من أنّ حصيلة القتلى والمتضرّرين مرشّحة للارتفاع.