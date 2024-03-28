أوكرانيا تعلن إسقاط مسيّرات أطلقتها روسيا

أسقطت القوات الأوكرانية 26 مسيّرة أطلقتها روسيا، في اتجاه شرق البلاد وجنوبها، على ما أعلن مسؤول كبير في الجيش.



وأفاد قائد سلاح الجو الأوكرانيّ ميكولا أوليتشتشوك على تلغرام لإطلاق "العدو 28 مسيّرة هجومية من نوع +شاهد-136/131+" خلال الليل، من منطقتَي كورسك وكيب تشودا الروسيتين، في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014.



وأوضح أنّ ستة وعشرين من هذه الطائرات المسيرة دُمرت، في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) من دون أن ييفيد بوقوع إصابات أو أضرار.



كذلك، أطلقت موسكو ثلاثة صواريخ كروز من طراز كاي إتش-22 وصاروخا مضادا للرادار من طراز كاي إتش-31 بي فضلًا عن صاروخ أرض جو من طراز إس-300 في اتجاه أوكرانيا خلال الليل، حسب المصدر نفسه الذي لم يقدّم تفاصيل إضافية في هذا الصدد.