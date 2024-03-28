روسيا: المياه تغمر منجم بايونير للذهب حيث علق العديد من العمّال

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء اليوم الخميس عن خدمات الطوارئ قولها إن المياه غمرت بالكامل تقريبا منجم بايونير للذهب في منطقة آمور حيث علق 13 عاملا.



وحوصر العمال في المنجم في 18 آذار بعد سقوط صخرة.



ومنجم بايونير من بين أكبر مناجم الذهب في روسيا.