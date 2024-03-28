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جرحى في إطلاق النار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا

أخبار دولية
2024-03-28 | 04:40
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جرحى في إطلاق النار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا
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جرحى في إطلاق النار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم فتى عند تعرض مركبات بينها حافلة مدرسية إسرائيلية لإطلاق النار في القرب من أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما قال الجيش الإسرائيليّ وجهاز الإسعاف.
     
وقال الجيش في بيان إنّ ملثمًا أطلق النار من سلاح آلي على سيارتين وحافلتين، قرب بلدة العوجا على بعد حوالى عشرة كيلومترات، شمال مدينة أريحا الفلسطينية.
     
وشدّد جهاز الإسعاف الإسرائيليّ في بيان على أنّ رجلًا يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بجروح خطرة في الهجوم، وأصيب رجل عمره 21 عاما وفتى عمره 13 عامًا، بجروح طفيفة. 
     
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن إطلاق النار حصل بعيد السابعة صباحًا.
     
وأظهرت صور بثها التلفزيون الإسرائيليّ آثار الرصاص على النوافذ المصفحة للحافلة.
     
وأرسل الجيش تعزيزات إلى المنطقة وأغلق الطرق، فيما يجري البحث عن المهاجم، وفق بيان الجيش الذي لم يذكر تفاصيل عن هويات المصابين.

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