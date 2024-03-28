أربعة قتلى طعنا بينهم فتاة تبلغ 15 عاما في ولاية إيلينوي الأميركية



قتل أربعة أشخاص من بينهم مراهقة وأصيب خمسة على الأقل طعنا في هجوم نفذه رجل في مواقع مختلفة في مدينة روكفورد في ولاية إيلينوي، وفق ما أعلنت الشرطة الأميركية.



وأوضحت الشرطة في المدينة الواقعة على مسافة حوالى 150 كيلومترا شمال غرب شيكاغو في بيان أنها قبضت على مشتبه به يبلغ 22 عاما بعد هذه الهجمات التي وقعت الأربعاء.



ولم يذكر البيان أي دافع محتمل لهذه الهجمات.



والقتلى هم فتاة تبلغ 15 عاما وامرأة تبلغ 63 عاما ورجلان يبلغان 49 و22 عاما، وفق الشرطة.

