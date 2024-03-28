رئيس المخابرات الخارجية الروسية يزور كوريا الشمالية

زار رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، كوريا الشمالية هذا الأسبوع، لتعزيز التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ ومناقشة الأمن الإقليمي على نطاق أوسع.



وذكر جهاز المخابرات الخارجية أن ناريشكين التقى بوزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانج داي. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المخابرات الخارجية القول إنهما "ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع الدولي وضمان الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في مواجهة محاولة تكثيف الضغوط من القوى الخارجية".



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الجانبين بحثا تعزيز التعاون للتصدي "لتحركات التجسس والتآمر المتزايدة التي تقوم بها القوى المعادية".

