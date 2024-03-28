قتلى في هجوم في ولاية في أميركا

قُتِل أربعة أشخاص طعنًا في الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم مراهقة تبلغ 15 عامًا وأصيب خمسة على الأقل في هجوم نفذه رجل في مواقع مختلفة في مدينة روكفورد في ولاية إلينيس.



وأعلنت الشرطة الأميركية في بيان أنها قبضت على مشتبه به يبلغ 22 عامًا بعد هذه الهجمات التي وقعت من دون ذكر أي دافع للهجوم.