الكرملين يشير إلى "اتصالات" حول مصير الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش

كشف الكرملين عن "اتصالات" بغرض مبادلة محتملة للصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش المتهم بالتجسس والمسجون في روسيا منذ حوالى السنة.



وأوقف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" البالغ 32 عاما والذي عمل لحساب وكالة فرانس برس في موسكو بين العامين 2020 و2021، في آذار 2023 من جانب جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) خلال تقرير كان يعده في إيكاترينبورغ في منطقة الأورال الروسية.



وهو يرفض تهم "التجسس" المساقة ضده والذي يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن عشرين عاما، على غرار ما تفعل الولايات لمتحدة وصحيفته وأوساطه.



ولم توفر روسيا علنا أي ادلة على هذه التهم وقد صنفت كل الإجراءات سرية.



وتتهم واشنطن موسكو باحتجازه رهينة لمبادلته بروس مسجونين في دول غربية، على غرار مواطنين أميركيين آخرين أوقفوا في السنوات الأخيرة في روسيا.