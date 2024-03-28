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o
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o
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o
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الكرملين: بوتين لا يعتزم لقاء عائلات الضحايا في هجوم موسكو
أخبار دولية
2024-03-28 | 09:10
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الكرملين: بوتين لا يعتزم لقاء عائلات الضحايا في هجوم موسكو
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم في الوقت الراهن لقاء عائلات ضحايا الهجوم الذي وقع الأسبوع الفائت في قاعة الحفلات "كروكوس سيتي هول" في موسكو والذي خلّف 143 قتيلا.
وقال المتحدث باسم الرئيس ديمتري بيسكوف، في ردّه على أسئلة الصحافيين عما إذا كان بوتين يعتزم مقابلة أقارب الضحايا: "إذا كانت الاتصالات ضرورية، فسنبلغكم بذلك".
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