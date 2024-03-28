رئيس الوزراء الفلسطيني يشكل حكومة جديدة

أعلنت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن رئيس الوزراء محمد مصطفى شكل حكومة جديدة يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية خلفا لرياض المالكي.



وقالت الوكالة إن الرئيس محمود عباس وافق على الحكومة.