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فرنسا ستقدم أكثر من 30 مليون يورو للأونروا

أخبار دولية
2024-03-28 | 09:53
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فرنسا ستقدم أكثر من 30 مليون يورو للأونروا
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فرنسا ستقدم أكثر من 30 مليون يورو للأونروا

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا ستقدم أكثر من 30 مليون يورو للأونروا هذا العام لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين "سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف".
 
ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقا للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية في نيسان.

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