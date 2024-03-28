روسيا تعلن اعتقال مشتبه به جديد متهم بالمشاركة في "تمويل" هجوم موسكو

أعلنت روسيا أنها أوقفت مشتبها به بتهمة المساعدة في تمويل المهاجمين الذين نفذوا الاعتداء الجمعة الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي موسكو.



وقالت لجنة التحقيق الروسية: "تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في تمويل الإرهابيين واحتجازه. وسيطلب المحققون من المحكمة حبسه احتياطيا".