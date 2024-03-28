لجنة التحقيق الروسية: منفذو هجوم موسكو كانت لهم صلات مع القوميين الأوكرانيين

أكدت لجنة التحقيق الروسية الخميس أن منفذي الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو والذي خلف 143 قتيلً، كانت لهم "صلات بالقوميين الأوكرانيين"، فيما نفت كييف أي تورط لها في الهجوم.



وقالت اللجنة إن "العمل مع الإرهابيين المحتجزين وفحص الأجهزة التقنية التي صودرت لديهم وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية مكن من الحصول على أدلة على صلاتهم بالقوميين الأوكرانيين".