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البيت الأبيض: نقلنا تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية عن هجوم محتمل بموسكو

أخبار دولية
2024-03-28 | 11:30
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البيت الأبيض: نقلنا تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية عن هجوم محتمل بموسكو
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البيت الأبيض: نقلنا تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية عن هجوم محتمل بموسكو

وصف البيت الأبيض اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في الهجوم على قاعة حفلات (كروكوس سيتي) قرب موسكو بأنه "هراء"، قائلا إن من الواضح أن تنظيم الدولة الإسلامية هو "المسؤول الوحيد".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في خلال إفادة مع الصحفيين إن "واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحد من بين تحذيرات كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفا".

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