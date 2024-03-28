بوركينا فاسو تمدد التعبئة العامة لمكافحة "الإرهاب" عامًا واحدًا

تعتزم بوركينا فاسو، التي يحكمها نظام عسكري منذ العام 2022، تمديد "التعبئة العامة" لمدة عام واحد لمحاربة الجماعات الإرهابية، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.



وأوضح نص الوثيقة أن "حكومة بوركينا فاسو أعلنت، نظرًا للوضع الأمني السائد على الأراضي الوطنية، مرسومًا بالتعبئة العامة لمدة سنة بموجب مرسوم مؤرخ في 19 نيسان 2023."



وقد تقرر "تمديد" المرسوم لمدة عام "من أجل تعزيز الإنجازات ومواصلة الحرب ضد الإرهاب في بلادنا".



وبحسب السلطات، فإن التمديد يسمح "بمواصلة تعبئة الموارد واستعادة الأمن وضمان حماية السكان وممتلكاتهم من التهديد والأعمال الإرهابية".