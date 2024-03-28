تحطم طائرة عسكرية روسية في المياه قبالة القرم

تحطّمت طائرة عسكرية روسية في البحر قبالة سواحل شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، حسبما أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول المعيّن من موسكو.



وقال الحاكم ميخائيل رازفوزاييف في رسالة عبر تطبيق "تلغرام": "سقطت طائرة عسكرية في البحر"، من دون الإشارة إلى أي سبب وراء هذا الحادث.



وأضاف رازفوزاييف: "الطيار قفز بسلام وتمّ انتشاله من قبل عناصر الإنقاذ في سيفاستوبول على بعد حوالى مئتي متر من الشاطئ"، موضحاً أنّ "حياته ليست في خطر".

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة مشتعلة وهي تسقط من السماء.