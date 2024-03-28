البيت الأبيض: عودة الهدوء يجب أن تكون "أهم أولوية" بالنسبة لاسرائيل ولبنان

اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أن عودة الهدوء يجب أن تكون أهم أولوية لكل من إسرائيل ولبنان بعد تبادل للقصف بالامس.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "استعادة الهدوء على طول هذه الحدود أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس بايدن وللإدارة، ونعتقد أن ذلك يجب أن يكون أيضا الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل".