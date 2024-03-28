محكمة العدل الدولية: على إسرائيل "ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ب"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة دون تأخير مؤكدة أن "المجاعة وقعت".



وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "على إسرائيل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان من دون تأخير إمدادات من دون عراقيل. لخدمات اساسية ومساعدات إنسانية تشتد الحاجة لها في غزة".