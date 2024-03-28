جرحى في ضربة إسرائيلية على مبنى في ريف دمشق

استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني السكنية قرب منطقة السيدة زينب في ريف دمشق متسببة بإصابة شخصين على الأقل، على ما أفاد الإعلام الرسمي في دمشق.وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلًا عن مصدر عسكري: "شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المباني السكنية في ريف دمشق".وأضافت: "أسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".من جهته، تحدث مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس عن "دوي انفجارات في محافظة ريف دمشق نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران وحزب الله اللبناني".