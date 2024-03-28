الولايات المتحدة تندد بالفيتو الروسي على تجديد تفويض لجنة لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية

نددت الولايات المتحدة الخميس بالفيتو الروسي الذي أنهى عمل لجنة دولية لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية متهمة موسكو بالسعي لإخفاء تعاونها العسكري المتزايد مع بيونغ يانغ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "أفعال روسيا اليوم قوضت بشكل ساخر السلام والأمن الدوليين، وكل ذلك من أجل دفع الصفقة الفاسدة التي أبرمتها موسكو مع جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".