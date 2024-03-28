نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الخميس تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين.



وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حربًا منذ ستة أشهر تقريبًا في غزة لمحاولة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم القطاع الفلسطيني.



وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن خمسة بالمئة من السكان يشاركون في الصراع الذي تمدد للجبهة اللبنانية وتسبب أيضًا في رشقات صاروخية من اليمن.