إستبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الإنتخابات المقبلة

أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب افريقيا الخميس استبعاد الرئيس السابق جايكوب زوما (2009-2018) من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 ايار.



وقال رئيس اللجنة موسوتو موبيا: "بالنسبة للرئيس السابق زوما، تلقينا اعتراضًا تم قبوله دون أن يحدد أسباب الاستبعاد القابل للاستئناف حتى الثاني من نيسان".



وأوضح أنه "تم إبلاغ الحزب الذي رشحه وكذلك المعترضين".