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إستبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الإنتخابات المقبلة

أخبار دولية
2024-03-28 | 14:13
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إستبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الإنتخابات المقبلة
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إستبعاد رئيس جنوب إفريقيا السابق من الإنتخابات المقبلة

أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب افريقيا الخميس استبعاد الرئيس السابق جايكوب زوما (2009-2018) من الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 29 ايار.
     
وقال رئيس اللجنة موسوتو موبيا: "بالنسبة للرئيس السابق زوما، تلقينا اعتراضًا تم قبوله دون أن يحدد أسباب الاستبعاد القابل للاستئناف حتى الثاني من نيسان".
     
وأوضح أنه "تم إبلاغ الحزب الذي رشحه وكذلك المعترضين".

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