45 قتيلا على الاقل في سقوط حافلة من على جسر في جنوب افريقيا

لقي 45 شخصا حتفهم في جنوب إفريقيا في حادث سقوط حافلة من جسر على ارتفاع 50 مترا قبل أن تتحطم في قاع واد.



وأعلنت وزارة النقل في بيان أن "الحادث الذي تعرضت له حافلة كانت على ما يبدو تقل ركابا من بوتسوانا إلى موريا (شمالا)، أدى إلى سقوط 45 قتيلا على الأقل وإصابة شخص بجروح خطيرة".