ضربة إسرائيلية إستهدفت منزلًا في رفح واستشهاد 12 فلسطينيًا

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة في غزة لرويترز أن ضربة إسرائيلية إستهدفت منزلًا في رفح اليوم الخميس، ما أسفر عن إستشهاد 12 فلسطينيًا على الأقل.

