ماكرون يدعو مجموعة العشرين إلى التوافق قبل دعوة بوتين إلى قمة ريو دي جانيرو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه يتعين على الدول الأعضاء في قمة العشرين التوافق قبل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة المجموعة التي ستعقد في البرازيل في تشرين الثاني المقبل.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في برازيليا مع نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "معنى هذا النادي هو أنه يجب أن يكون هناك توافق مع الدول الـ19 الأخرى. ستكون هذه مهمة الدبلوماسية البرازيلية".وأضاف أنه "إذا كان مثل هذا الاجتماع مفيدًا، فيجب عقده"، محذرًا من أن الانقسام بشأن هذه المسألة قد تحبط توجيه أي دعوة لروسيا.