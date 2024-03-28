الخارجية الأردنية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية إصدار تدابير إحترازية مؤقتة جديدة ضد إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بقرار محكمة العدل الدولية اليوم إصدار تدابير إحترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق إلتزاماتها بموجب إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.