متحدث بإسم تنظيم الدولة الإسلامية يشيد بالهجوم على قاعة حفلات قرب موسكو

أشاد المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية بالهجوم الذي نفذه التنظيم على قاعة حفلات قرب موسكو وأسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصًا.



وجاءت إشادة أبو حذيفة الأنصاري في رسالة مسجلة منشورة اليوم الخميس على قناة التنظيم على تطبيق تيليغرام.



كما حث الأنصاري مجددًا مؤيدي التنظيم على استهداف "الصليبيين" في كل مكان وخصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل.



وقال "نسأل الله أن يمكنكم من أرض فلسطين لتقاتلوا اليهود وجهًا لوجه في حرب دينية لا تبقي ولا تذر".

