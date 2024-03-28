ماكي سال يستقبل الرئيس السنغالي المنتخب

استقبل الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي سال في القصر الرئاسي الخميس الزعيم المناهض للمؤسسات باسيرو ديوماي فاي الذي قد يتم تأكيد فوزه في الانتخابات الرئاسية رسميا خلال أيام.



والاجتماع الذي جاء بعد أسابيع من الأزمة التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية السنغالية يشي بتسليم سريع وسلمي للسلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تفاخر باستقرارها وديموقراطيتها في منطقة تشهد انقلابات بشكل مستمر.



وأفرج عن فاي البالغ 44 عامًا من السجن قبل 10 أيام من الانتخابات مع معلمه عثمان سونكو الذي منع من الترشح بسبب إدانة جنائية بحقه يقول إنها ذات دوافع سياسية.



واستقبل سال الرجلين فيما وصفه مكتبه بأنه "اجتماع اتسم بالهدوء نوقشت فيه بشكل مطول القضايا الرئيسية للدولة، فضلًا عن حفل التنصيب".