الحكم على صحافي في روسيا بالسجن سنتين وتوقيف ستة صحافيين آخرين





حكمت محكمة روسية الخميس على صحافي بالسجن سنتين لنشره رسائل تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا، فيما طالت موجة توقيفات ستة صحافيين في وسائل إعلام مستقلة .وأفادت منظمة "أو في دي-إنفو" OVD-Info غير الحكومية المتخصصة في رصد عمليات القمع بأن ميخائيل فيلدمان، الصحافي والناشط في مدينة كالينينغراد، أدين بالسعي إلى "النيل من اعتبار" الجيش وسيقضي عقوبة بالسجن في معتقل يخضع لـ"نظام صارم".وسبق أن حكم على فيلدمان في مطلع 2022 بدفع غرامة لإدانته بتهمة "النيل من اعتبار" الجيش بعد مشاركته في تظاهرة ضد غزو أوكرانيا. واتهم بعد ذلك بارتكاب جرم مجددًا وتعرض لملاحقات جنائية.