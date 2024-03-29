ضربات إسرائيلية على مدينة حلب ومقتل العشرات

أعلن مصدران أمنيان لرويترز إن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أدت إلى مقتل 38 شخصا بينهم خمسة أعضاء في حزب الله.



وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع السورية إن عددا من المدنيين والعسكريين قُتلوا بعدما "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".



وأضافت في بيان أن ذلك حدث في حوالي الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بالتزامن مع "اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها". وأردفت قائلة "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".



وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

