سيول: استخدام موسكو الفيتو لوقف مراقبة العقوبات على كوريا الشمالية تصرف "غير مسؤول"



اعتبرت كوريا الجنوبية الجمعة استخدام روسيا الفيتو لإنهاء عمل لجنة دولية مكلفة مراقبة العقوبات على كوريا الشمالية تصرفاً "غير مسؤول".



وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنّ سيول "تؤكّد بوضوح أنّ روسيا الاتّحادية، رغم وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، اتّخذت قراراً غير مسؤول".



واستخدمت روسيا الخميس الفيتو ضد مشروع قرار يمدد لعام تفويض لجنة الخبراء المكلفة مراقبة تطبيق هذه العقوبات على كوريا الشمالية.وحصل مشروع القرار على تأييد 13 صوتاً بعد تصويت روسيا ضدّه وامتناع الصين عن التصويت.



وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تشديدها عدة مرات في عامي 2016 و2017.

