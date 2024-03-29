الجيش الأميركي: تدمير أربع طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي

أعلن الجيش الأميركي إنه دمر أربع طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي.



وذكرت القيادة المركزية الأميركية على منصة إكس أن الطائرات المسيرة "شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".



وجاء في بيان القيادة المركزية الأميركية أن المسيرات كانت تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أميركية. وأضاف أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف.