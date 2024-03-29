ثلاث محطات طاقة أوكرانية استُهدفت بقصف روسي



تعرّضت ثلاث محطات للطاقة الحرارية لأضرار خلال هجوم روسي بصواريخ ومسيّرات خلال الليل، وفق ما أفاد مشغّل طاقة أوكراني، في أحدث هجوم جوي يستهدف منشآت حيوية في البلاد.



وقال مزوّد الطاقة "دتيك" في بيان "استهدف المحتلون ثلاث محطات للطاقة الحرارية تابعة لشركة +دتيك+". لحقت أضرار جسيمة بالمعدات. بعد الهجوم، بدأ المهندسون يتعاملون مع تبعاته".