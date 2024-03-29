أوكرانيا تعلن إسقاط 84 من أصل 99 صاروخا ومسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

اعلنت كييف الجمعة إن القوات الروسية أطلقت 99 مسيّرة وصاروخا خلال الليل باتجاه أوكرانيا وإن منظومات الدفاع الجوي للبلاد دمّرت 58 طائرة بدون طيار و26 صاروخا.وأوضح سلاح الجو الأوكراني في بيان "دمّر 84 هدفا: 58 مسيّرة من طراز شاهد (إيرانية الصنع) و26 صاروخا".