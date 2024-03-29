أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من أيار





اعلن مسؤول أمني تركي اليوم الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في التاسع من أيار، مما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.



كما ذكر المسؤول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية أخرى.