وزير الخارجية الفرنسي يزور الصين الاثنين

يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة للصين الاثنين، وفق ما أعلنت الخارجية الصينية الجمعة، مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "تلبية لدعوة من وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير خارجية البلاد، سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة للصين في 1 نيسان".



ويجري الوزير الفرنسي لقاء مع نظيره الصيني في مجمع دياويوتاي في بكين حيث يُستقبل المسؤولون الأجانب.



كذلك، سيشارك سيجورنيه في إطلاق معرض "فرساي إي لا سيتي انترديت" في المدينة المحرمة في بكين حيث يعرض حوالى 60 عملا فنيا وقطعا ثمينة من قصر فرساي.



وذكّر لين جيان الجمعة بأن "هذا العام يصادف الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا، وعام السياحة الثقافية بين البلدين". وأشار إلى أنه "في السنوات الأخيرة، وتحت القيادة المشتركة لرئيسَي البلدين (...) تواصل تعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات".